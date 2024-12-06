Üye Girişi
Haberler
Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti

Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti

 Putin'den tüm dünyaya gözdağı! İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili

Nükleer silah kullanımı ile ilgili kritik anlaşmayı imzaladı

 Muhaliflerin kapısına dayandığı Şam'ın merkezinde patlama

Muhaliflerin kapısına dayandığı Şam'ın kalbinde patlama
Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam

"Esad görüşme teklifimizi kabul etmedi" diyen Erdoğan muhaliflerin hedefini açıkladı

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda ikametinde uyuşturucu bulunan A.C., gözaltına alındı ve tutuklandı. Eklentilerde ele geçirilen uyuşturucular ve ruhsatsız silahlar dikkat çekti.

Samsun'da yaklaşık 1,5 ay önce ikametinde uyuşturucu ele geçen şahıs, jandarmanın takibi sonucu yakalanarak uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesi Akalan Mahallesi'nde jandarma ekipleri 23 Ekim'de A.C.'nin (38) evine operasyon düzenledi. A.C.'nin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 109 gram metamfetamin, 13.5 kubar esrar, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 98 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili firari A.C., Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. A.C.'nin ayrıca 2 yıl 1 ay da kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Türk ürünlerine Avrupa'dan ardı ardına ret
img

Yaparken utanmadılar, kamerayı görünce saklanacak delik aradılar
img

Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulunup topa tuttu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Somer Şef neden ceza aldı, suçu ne? Somer Şef hapse girecek mi, kaç yıl ceza aldı? Somer Şef MasterChef'i bırakacak mı, MasterChef'ten ayrılıyor mu? Al Ittihad Al Nassr CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Ittihad Al Nassr maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Messi Galatasaray'a mı gelecek? Ali Rıza Özderici neden öldü, cenaze namazı ne zaman kılınacak? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 6 Aralık Cumartesi Ödülü hangi takım kazandı? Trabzonspor Kasımpaşa CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Trabzonspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Mehmet Türkmen Kim Milyoner Olmak İster'de kaç TL kazandı? Kızılcık Şerbeti 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 79. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.