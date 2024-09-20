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Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma tarafından yakalanan A.G., 690 gram kubar esrarla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma tarafından yakalanan şahıs uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da jandarma tarafından kubar esrarla yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu A.G.isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada A.G., 690 gram kubar esrarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.G. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Yerel Haberler Uyuşturucu Güvenlik Jandarma Tekkeköy Politika 3-sayfa Samsun Hukuk

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