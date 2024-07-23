Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.S.'yi bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ile birlikte gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN