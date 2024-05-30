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Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

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Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen S.D.'yi kaldığı apartta bir miktar metamfetamin ile yakaladı. Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen S.D. gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.D. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Samsun Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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