Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Gözaltına Alındı

Samsun'da narkotik polisi tarafından, içinde bulunduğu araçta 1 kilo skunk ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu İlkadım ilçesinde N.C. (43) isimli şahsın bulunduğu araçta arama yaptı. Yapılan aramada 1 kilo skunk ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili N.C., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. - SAMSUN