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Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Gözaltına Alındı

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Gözaltına Alındı
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Samsun'da narkotik polisi, araçta yapılan aramada 1 kilo skunk ele geçirerek N.C. isimli şahsı 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına aldı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından, içinde bulunduğu araçta 1 kilo skunk ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu İlkadım ilçesinde N.C. (43) isimli şahsın bulunduğu araçta arama yaptı. Yapılan aramada 1 kilo skunk ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili N.C., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Güvenlik Narkotik 3-sayfa Sağlık samsun Hukuk

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