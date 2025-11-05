Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde narkotik polisi tarafından uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi adliyeye sevk edildi.

İlkadım ilçesinde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir kişi yakalandı. Yapılan aramada A.S. (22) isimli şahsın üzerinde ve ikametinde 239 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan A.S., Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN