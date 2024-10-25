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Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs 2 Ay Sonra Yakalandı

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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından evinde 4 bin 555 adet sentetik ecza uyuşturucu hap bulunan M.Z.Ç., 2 ay sonra yakalanarak tutuklandı.

Evinde 4 bin 555 adet uyuşturucu hap ele geçirilmişti, 2 ay sonra yakalandı

SAMSUN - Samsun'da jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen 4 bin 555 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ile ilgili firari şahıs 2 ay sonra yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Canik ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak faaliyetleri neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.Z.Ç.isimli şahsın evine 29 Ağustos tarihinde operasyon düzenlendi.Yapılan aramada, 4 bin 555 adet sentetik ecza hap, uyuşturucu ticaretinden elde edilen

38 bin 400 TL ve 200 dolar para, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 6 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.M.Z.Ç. olaydan sonra kayıplara karıştı. Yaklaşık 2 ay kaçabilen M.Z.Ç. Jandarmanın takibi sonucu yakalanarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Z.Ç. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim.

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs 2 Ay Sonra Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Jandarma Politika Güvenlik 3-sayfa Samsun

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