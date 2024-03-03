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Samsun'da uyuşturucu ticareti yapan kişi yakalandı

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Samsun'da yargılandığı mahkemece 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da yargılandığı mahkemece 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Yargılandığı mahkemece uyuşturucu madde ticaretinden 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan ve cezası kesinleşince yakalama kararı ile aranan M.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen M.K., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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