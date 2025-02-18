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Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kişi Tutuklandı

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kişi Tutuklandı
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Samsun'da uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan K.S., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evinde yapılan aramada 58 gram metamfetamin ve 42 adet sentetik ecza bulundu.

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen K.S.'yi Atakum ilçesinde gözaltına aldı. K.S.'nin evinde yapılan aramada, 58 gram metamfetamin ve 42 adet sentetik ecza ele geçirildi. K.S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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