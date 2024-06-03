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Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kişi Tutuklandı

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Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin evinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da evinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elde edilen istihbari bilgiler neticesinde B.B.P.'nin (24) ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda bin 231 adet sentetik ecza, 3,69 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 58 bin 400 TL paraya el konuldu. B.B.P. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan B.B.P. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Operasyon Atakum Samsun Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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