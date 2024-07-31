Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticaretinden polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Y.E.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Y.E.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN