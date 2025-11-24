Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kişi 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanmasının ardından tutuklanan Ş.Y. hakkında Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ş.Y., yargılandığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin TL de adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN