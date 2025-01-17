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Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kadına 12 Yıl 6 Ay Hapis

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kadına 12 Yıl 6 Ay Hapis
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Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yargılanan F.K. adlı kadın, mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Kadın, daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Samsun'da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yargılanan kadın, mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına F.K.(40) adlı kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

F.K. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında F.K. mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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