Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Sanığa Uzun Ceza

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanığın davasında karar çıktı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Şubat 2024 tarihinde Sevgi O.'nun (24) evine düzenledikleri operasyonda, evde bulunan uyuşturucu maddelere el koydu. Operasyonda Sevgi O. ile birlikte evde bulunan Muhammer S. (39) gözaltına alınmıştı. Sevgi O., 23 Şubat 2024 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen son duruşmada, İlkadım ilçesi Çay Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı tespit edilen sanıklar hakkında hüküm verildi. Mahkeme, her iki sanığa da 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan Muhammer S., kararın açıklanmasının ardından mahkeme salonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sevgi O.'nun ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN