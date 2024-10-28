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Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Kişi Tutuklandı

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Kişi Tutuklandı
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Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapan V.K. ve Ü.K. isimli iki kişi, yapılan operasyon sonucu ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte tutuklandı. Olayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan V.K. ve Ü.K.'nin İlkadım ilçesindeki ikametlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 55 gram metamfetamin, 32 sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan V.K. ve Ü.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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