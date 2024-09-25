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Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Genç Tutuklandı

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Genç Tutuklandı
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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 20 yaşındaki genç tutuklandı. Operasyon kapsamında 8 kilo 571 gram kubar esrar ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretinden adliyeye sevk edilen 20 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu F.E.Y. (32), M.A.Y.(23), A.H.(51) ve U.H.(29) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların evlerine operasyon düzenlendi. Narkotik dedektör köpeği Tahra'nın da katıldığı aramalarda evlerin, çatı aralarında, çekyat altında ve buzdolabı altına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan aramalarda 8 kilo 571 gram kubar esrar, 4 adet sentetik ecza hap, 6 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca ve 350 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili adli F.E.Y., M.A.Y., A.H., U.H. ve B.Y.K.(20) yakalandı. 4 kişi ifadeleri alınıp serbest bırakılırken, gözaltına alınan B.Y.K. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.Y.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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