Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 8 Kişi Yakalandı

Samsun'da uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan kişiler arasında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmaktan hüküm giyenler de bulunuyor. Zanlılar, adli makamlara teslim edildi.

Samsun'da uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmada, aralarında "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan 9 yıl 11 ay ile 1 yıl 8 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 8 kişi yakalandı.

Zanlılar, yapılan işlemlerin ardından adli makamlara teslim edildi.