Haberler ›› 3. Sayfa ›› Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Kişi Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Kişi Yakalandı

29 Kasım 2023 23:13 Son Güncelleme: 23:14 Abone Ol

Samsun'da yapılan ortak çalışmada uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen 3 kişi yakalandı. Evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.