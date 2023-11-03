Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Adalet Mahallesi'nde 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte, 4 bin 569 adet sentetik ecza ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Narkotik Şubedeki sorgulanmaları tamamlanan M.B., D.M. ve B.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN