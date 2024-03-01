Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'da 2 ayrı uyuşturucu ticareti olayından gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı takip ve çalışma sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen N.Ç. ve S.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen N.Ç. ve S.S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN