Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Şüphesiyle Gözaltı
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen E.T. isimli şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen E.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan E.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN