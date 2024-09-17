Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Bir Kişi Tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu A.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan A.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN