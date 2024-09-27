Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Karı-Koca Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Karı-Koca Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan 15 yıl 4 ay ve 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan karı-koca, 5 yıl arandıktan sonra polisin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılandıkları mahkemece 15 yıl 4 ay ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen ve 5 yıldır aranan karı-koca, polisin operasyonu sonucu saklandıkları evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ç.D. (32) adlı koca ile aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan eşi N.E.D. (29) beş yıldır aranıyordu. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu söz konusu çiftin Canik ilçesinde bir ikamette gizlendiklerini tespit etti. Bugün saat 05.30'da, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, Ç.D. ve N.E.D. yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan karı-koca, Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Yerel Haberler Uyuşturucu Güvenlik 3-sayfa Güncel samsun Hukuk

Her şey saniyeler içinde olmuş! İşte Serhat Akın'ın vurulma anı

İşte Serhat Akın'ın vurulma anı

 Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken

Mezarı açtıran en önemli etken, bu koltukta verilen poz oldu

 Husilerden gece yarısı İsrail'i titreten saldırı! Sirenler çalınca kendilerini kaldırıma attılar

Gece yarısı 00.40'ta ateşlenen füzeler İsrail'i korkudan titretti
Görüntü Gaziantep'ten! Silahlarla sokağa inip husumetlilerini tehdit ettiler

57 suç kaydına rağmen silahla sokağa inip tehditler savurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KANAL D YAYIN AKIŞI 27 Eylül Cuma Kanal D'de hangi diziler var? TRT Spor yayın akışı 27 Eylül! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI! DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı BinBin kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? BinBin halka arz ne zaman verir, nasıl alınır? Az önce deprem mi oldu? 27 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Bu akşam Kara Ağaç Destanı var mı? Kara Ağaç Destanı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı 146. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı! EN YENİ CUMA MESAJLARI | Resimli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler? Müge Anlı, Samet Şeker öldü mü, nasıl öldü? Samet Şeker nerede bulundu? Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz'ın programı kaldırılacak mı? RTÜK konu ile ilgili ne dedi? MasterChef Beyza kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beyza Aydın büyük ödülün sahibi oldu!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });