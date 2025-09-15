Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Suçuna 12 Yıl Hapis Cezası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi, uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan iki sanığı 12 yıl 6 ay hapis ve 25'er bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan 2 ayrı kişi mahkemece 12 yıl 6'şar ay hapis ve 25'er bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan haklarında Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan 2 ayrı kişinin yargılanmaları sona erdi. Mahkeme M.S. ve A.B.yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis ve ayrıca 25'er bin lira da adli para cezasına çarptırdı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Togg T10F'in fiyatı belli oldu! 3 farklı donanım seçeneği var

Yeni TOGG'un fiyatı belli oldu! Beklentiler boşa düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanı başındaki iki farklı görüntüyü gösteren çarşaflı kadın, isyan etti

Yanı başındaki iki farklı görüntüyü gösterip isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.