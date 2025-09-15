Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Suçuna 12 Yıl Hapis Cezası

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan 2 ayrı kişi mahkemece 12 yıl 6'şar ay hapis ve 25'er bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan haklarında Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan 2 ayrı kişinin yargılanmaları sona erdi. Mahkeme M.S. ve A.B.yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis ve ayrıca 25'er bin lira da adli para cezasına çarptırdı. - SAMSUN