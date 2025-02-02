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Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Suçlamasıyla Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Suçlamasıyla Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
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Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan Y.E.Ö. adliyeye sevk edildi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yakalanan zanlının sorgusu tamamlandı.

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.E.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan Y.E.Ö. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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