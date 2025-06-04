Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Sebebiyle Tutuklama

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Sebebiyle Tutuklama
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Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan O.Y. mahkemece tutuklandı. Narkotik ekipleri tarafından yakalanan O.Y., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen O.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan O.Y., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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