Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: İki Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan iki kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde S.G. ve N.M. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada 63,03 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 0,67 gram metamfetamin ve 4 adet sentetik kannabinoidli sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. - SAMSUN