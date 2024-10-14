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Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Gözaltı
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Samsun'da düzenlenen iki ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri iki ayrı operasyonda 1'i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı. Polisteki sorgulamaları tamamlanan 4 kişi, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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