Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri iki ayrı operasyonda 1'i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı. Polisteki sorgulamaları tamamlanan 4 kişi, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN