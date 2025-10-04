Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 302 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 302 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da yapılan narkotik operasyonunda, bir araçta yakıt deposuna gizlenmiş 302 gram metamfetamin bulundu. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta yapılan aramada narkotik köpeği Çakır'ın dikkati sayesinde yakıt deposuna gizlenen uyuşturucu ortaya çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Havza ilçesinde şüphe üzerine bir otomobilde arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeği Çakır ile arama yapıldı. Çakır'ın aracın dış kısmında özellikle yolcu koltuğu altındaki yakıt deposuna tepki vermesi üzerine depo açılarak kontrol edildi. Yapılan incelemede deponun içine zulalanmış halde 302 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araç sürücüsü Y.G. (34) gözaltına alınırken olayla ilgili adli işlemler başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diddy'nin seks ticareti davasında karar açıklandı: İşte aldığı ceza

Fuhuş suçlamasıyla yargılanan ünlü ismin cezası belli oldu
Dursun Özbek'ten derbi öncesi bomba Okan Buruk kararı

Dursun Özbek'ten derbi öncesi bomba Okan Buruk kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.