Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 302 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta yapılan aramada narkotik köpeği Çakır'ın dikkati sayesinde yakıt deposuna gizlenen uyuşturucu ortaya çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Havza ilçesinde şüphe üzerine bir otomobilde arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeği Çakır ile arama yapıldı. Çakır'ın aracın dış kısmında özellikle yolcu koltuğu altındaki yakıt deposuna tepki vermesi üzerine depo açılarak kontrol edildi. Yapılan incelemede deponun içine zulalanmış halde 302 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araç sürücüsü Y.G. (34) gözaltına alınırken olayla ilgili adli işlemler başlatıldı. - SAMSUN