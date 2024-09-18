Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 15 Bin 148 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 15 Bin 148 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan bir şahsın aracında ve ikametinde yaptıkları aramada 15 bin 148 adet sentetik ecza hap ve 19 bin 385 TL nakit para ele geçirerek şahsı gözaltına aldı.

Samsun'da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 15 bin 148 adet sentetik ecza ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma doğrultusunda İlkadım ilçesinde Ş.T. (56) adlı şahsın uyuşturucu ticareti faaliyetlerine karıştığı bilgisine ulaştı. Polis, şüphelinin aracında ve ikamet adresinde arama yaptı. Yapılan aramada, 15 bin 148 adet sentetik ecza hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 385 TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.T. polis tarafından gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Güvenlik 3-sayfa samsun Sağlık Polis Hukuk Suç

İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı

İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı

 Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İsrail'in telsizleri patlattığı Lübnan'dan gelen ilk görüntüler vahim

İsrail'in telsizleri patlattığı Lübnan'dan ilk görüntüler vahim

 Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor

Narin'in tutuklu amcasıyla Meclis'te fotoğrafı çıkan AK Partili vekilden açıklama var
Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi

Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sandık Kokusu SON BÖLÜM Full HD izle! Sandık Kokusu 27. Bölüm izleme linki! Samsunspor Başakşehir maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Samsun Başakşehir maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Taş Kağıt Makas 15. Bölüm izle! Taş Kağıt Makas SON BÖLÜM Full HD izle! İletişim cihazı nedir? İletişim cihazları neden patlıyor? Tabii canlı izle! Şampiyonlar Ligi maçları canlı yayın linki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranı ne, kim favori? Sparta Prag Salzburg maçı CANLI izle! (HD) Sparta Prag Salzburg maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Taş Kağıt Makas 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taş Kağıt Makas 18. Eylül yeni bölüm fragman izleme linki var mı? Sparta Prag Salzburg maçı hangi kanalda? Sparta Prag Salzburg maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Bologna Shakhtar Donetsk maçı CANLI izle! (HD) Bologna Shakhtar maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bologna Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Bologna Shakhtar Donetsk maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });