Samsun'da Uyuşturucu Ticareti ile Mücadele: Bir Kişi Tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu hapla ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışma sonucu iki şahsın üzerlerinde ve adreslerinde uyuşturucu bulundurduğu tespit edildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin işyeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda 2 bin 460 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili Y.D.(38) gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.D., tutuklanarak Samsun T tipi kapalı cezaevine gönderildi. - SAMSUN