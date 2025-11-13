Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Davasında Cezalar Verildi

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan iki kişi mahkemece 16 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılırken, bir kişi de 7 yıl 13 ay ceza aldı.

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen uyuşturucu davasında sanıklardan S.A. ve Y.T., 16 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada yargılanan E.E. ise 7 yıl 13 ay hapis cezası aldı.

Tutuksuz yargılanan S.A., başka suçtan hükümlü bulunduğu açık cezaevinden SEGBİS ile görüntülü olarak duruşmaya katıldı ve yarın kurula girip cezaevinden tahliye olacağını söyledi. Ancak kararla birlikte mahkeme S.A.'nın hapis cezası aldığı uyuşturucu suçundan tutuklanmasına karar verdi. Duruşmaya tutuksuz olarak katılan Y.T. İse kararın ardından adliyede gözaltına alınıp tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN