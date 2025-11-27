Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Davasında 3 Sanığa Hapis Cezası

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan hakim karşısına çıkan 3 sanığa 13'er yıl 1'er ay hapis cezası verilirken, bir sanık ise beraat etti.

Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen uyuşturucu ticareti davasında 4 sanık hakkında karar çıktı. Mahkeme heyeti, Volkan K., Caner Y. ve Bedirhan C.'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 13 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı. Aynı dosyada yargılanan Muhammet Ş.A. ise üzerine atılı suçtan beraat etti. - SAMSUN