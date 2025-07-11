Samsun'da Uyuşturucu Ticareti: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti: Bir Kişi Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da polis, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenleyerek 38 yaşındaki F.K. adlı şahsı gözaltına aldı. İkametinde yapılan aramada 332 gram bonzai ve 5 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde F.K. (38) adlı şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada 332 gram bonzai (sentetik kannabinoid) ve 5 adet sentetik ecza ele geçirilirken, F.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ve mutlu son! Beşiktaş Orkun Kökçü için uçağı kaldırıyor

Ve mutlu son! Beşiktaş 30 milyon euroluk yıldızı için uçağı kaldırıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'in Rodrygo için beklediği dev bonservis belli oldu

Büyük sürpriz! Real Madrid 90 milyon euro bedelle satışa koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.