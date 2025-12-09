Haberler

Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde uyuşturucuyla yakalanan iki kişi, mahkemece tutuklandı. M.C. isimli şahsın aracında 690 gram kokain, S.O.'nun aracında ise 33,45 gram metamfetamin ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlkadım ilçesinde M.C. (50) isimli şahsın aracında yapılan aramada 690 gram kokain ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı. Canik ilçesinde aracında 33,45 gram metamfetamin ile yakalanan S.O. (35) de gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

