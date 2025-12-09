Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlkadım ilçesinde M.C. (50) isimli şahsın aracında yapılan aramada 690 gram kokain ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı. Canik ilçesinde aracında 33,45 gram metamfetamin ile yakalanan S.O. (35) de gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN