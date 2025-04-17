Samsun'da Uyuşturucu Suçundan İki Kişi Yakalandı
Samsun'da uyuşturucu suçları nedeniyle 19 yıl 4 ay ve 8 yıl 4 ay hapis cezalarına çarptırılan iki kişi, jandarmanın takibi sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da haklarında uyuşturucu suçundan 19 yıl 4 ay ile 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 2 ayrı kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde jandarmanın takibi sonucu hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 19 yıl 4 ay hapis cezası bulunan F.K., yakalandı. F.K. işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
19 Mayıs ilçesinde ise uyuşturucu suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.Ç., jandarma ekiplerince yapılan takip sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa