Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı

CHP'li belediyeye operasyon! 12 kişi için gözaltı kararı
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında

Bakan Yerlikaya duyurdu! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü

Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak

Sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme! O tarihe kadar uyutulacak

Samsun'da Uyuşturucu Suçundan İki Kişi Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Suçundan İki Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da uyuşturucu suçları nedeniyle 19 yıl 4 ay ve 8 yıl 4 ay hapis cezalarına çarptırılan iki kişi, jandarmanın takibi sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da haklarında uyuşturucu suçundan 19 yıl 4 ay ile 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 2 ayrı kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde jandarmanın takibi sonucu hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 19 yıl 4 ay hapis cezası bulunan F.K., yakalandı. F.K. işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

19 Mayıs ilçesinde ise uyuşturucu suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.Ç., jandarma ekiplerince yapılan takip sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.