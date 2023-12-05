Samsun'da Uyuşturucu Suçundan Hükümlü Yakalandı

Samsun'da uyuşturucu suçundan hakkında 9 yıl 1 ay hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı. Şahsın ayrıca ehliyetsiz araç kullanmaktan da ceza aldığı belirtildi.

Samsun'da uyuşturucu suçundan hakkında 9 yıl 1 ay hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu suçundan hakkında 9 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.Ö., polisin yaptığı şüpheli şahıslar ve araçlar üzerindeki çalışma sonucu Büyükoyumca Mahallesi'nde yakalandı. M.Ö.'nün ayrıca Samsun Ağır Ceza İlamat Masasınca uyuşturucu suçundan 2 adet aranmasının olduğu ortaya çıktı. M.Ö.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan kendisine ve ruhsat sahibine toplam 16 bin 380 TL para cezası uygulandı.

Samsun Adliyesine sevk edilen M.Ö., adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN