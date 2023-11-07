Samsun'da uyuşturucu suçundan hükümlü kadın yakalandı

Samsun'da uyuşturucu suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan kadın, polis tarafından yakalandı.

Samsun'da uyuşturucu suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan kadın, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu suçundan yargılandığı ağır ceza mahkemesince 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan S.K. adlı kadın hakkında yakalama kararı çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah yakalanarak gözaltına alınan hükümlü S.K., Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. S.K. Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN