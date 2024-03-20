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Samsun'da uyuşturucu suçundan hapis cezasına çarptırılan kişi yakalandı

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Samsun'da uyuşturucu suçundan 12 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu' suçundan 12 yıl 5 ay hapis cezası bulunan M.A.'yı Canik ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan M.A, Samsun Adliyesine sevk edilerek, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü Samsun Canik Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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