Samsun'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Samsun'da uyuşturucu suçundan 7 yıl 20 gün hapis cezası bulunan O.E.T., İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Samsun'da uyuşturucu suçundan 7 yıl 20 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu suçundan 7 yıl 20 gün hapis cezasıyla aranan O.E.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen O.E.T. işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa