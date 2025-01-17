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Samsun'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Samsun'da uyuşturucu suçundan 7 yıl 20 gün hapis cezası bulunan O.E.T., İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Samsun'da uyuşturucu suçundan 7 yıl 20 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu suçundan 7 yıl 20 gün hapis cezasıyla aranan O.E.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen O.E.T. işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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