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Samsun'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Samsun'da uyuşturucu suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Ö.Y., polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'da uyuşturucu suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda uyuşturucu suçundan 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Y. yakalandı. Samsun Adliyesine sevk edilen Ö.Y., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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