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Samsun'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Karı-Koca Yakalandı

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Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan 5 yıldır firarda olan karı-koca, polis operasyonu ile yakalandı. Ç.D. 15 yıl 4 ay, eşi N.E.D. ise 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Samsun'da 15 yıl ve 12 yıl hapis cezası ile 5 yıldır aranan karı-koca polisin operasyonuyla yakalandı

SAMSUN - Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılandıkları mahkemece 15 yıl 4 ay ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen ve 5 yıldır aranan karı-koca, polisin operasyonu sonucu saklandıkları evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ç.D. adlı koca ile aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan eşi N.E.D. (29), beş yıldır aranıyordu. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu söz konusu çiftin Canik ilçesinde bir ikamette gizlendiklerini tespit etti. Bugün saat 05.30'da, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, Ç.D. ve N.E.D. yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan karı-koca, Samsun Kapalı Cezaevinde teslim edildi.

Samsun'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Karı-Koca Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa

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