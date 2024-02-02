Samsun'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla suçüstü yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan takip neticesinde uyuşturucu satışı yapan şüpheli A.C.M. suçüstü yakalandı. Sattığı uyuşturucu haplarla yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN