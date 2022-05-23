Samsun'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Haberler

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Samsun'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Samsun'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu sattıkları tespit edilen M.D. ve F.E. adlı şahıslar ile E.N.Ş. adlı kadını bir miktar metamfetamin ve hassas terazi ile yakaladı. Gözaltına alınan 3 kişi Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, F.E. ile E.N.Ş. adlı kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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