Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı. Operasyonda 450 gram esrar ile 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Yalı Mahallesi'nde M.T'nin evine JASAT ve Dikbıyık Jandarma Karakolu ekiplerince operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada yaklaşık 450 gram esrar ile 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa