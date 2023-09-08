Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Aramada 75 gram kokain, 6 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.