Samsun'da uyuşturucu operasyonunda tutuklama
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Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Operasyonda 80 gram esrar, 2 esrarlı sigara, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 kurusıkı tabanca, 1 kasatura bıçak ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Etyemez Mahallesi'nde Z.A'nın adresine operasyon düzenlendi.
Ekipler, yaptıkları aramada 80 gram esrar, 2 esrarlı sigara, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 kurusıkı tabanca, 1 kasatura bıçak ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan Z.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.