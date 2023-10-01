Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve öğütücü aparat ele geçirildi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Liman Mahallesi'nde bir barınakta uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, başkasına ait olduğu öğrenilen barınaktaki F.A. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu öğütücü aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.