Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda Binlerce Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda binlerce sentetik ecza ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik İlkadım, Bafra ve Asarcık ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 6 bin 158 adet sentetik ecza, 5,86 gram metamfetamin, 2,38 gram sentetik kannabinoid ve 0,83 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranan 1 kişi yakalanırken, toplam 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN