Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 847 Adet Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 847 adet sentetik ecza hap el geçirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından H.Ö. isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşılması üzerine şahsın ikamet ve işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 847 adet sentetik ecza hap, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet kaçak telefon ve 6 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN